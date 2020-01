Omejitev obiskov na vseh oddelkih UKC Ljubljana

Ljubljana, 22. januarja - Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je zaradi povečanega števila bolnikov z respiratornimi okužbami omejil obiske na vseh oddelkih na eno zdravo osebo med 15. in 17 uro. Obiskovalce prosijo, da se držijo navodil osebja o uporabi osebne zaščitne opreme, predvsem zaščitnih mask, kjer je to potrebno, in higiene rok, so sporočili iz UKC.