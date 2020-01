Na mariborski srednji šoli za oblikovanje še vedno vre

Maribor, 22. januarja - Na Srednji šoli za oblikovanje Maribor, kjer so v zadnjih mesecih dobili odpoved trije zaposleni, so odnosi med vodstvom šole in sindikatom še vedno zelo napeti. Svet zavoda je v torek obravnaval poziv ministrstva k opredelitvi do pisma nekdanjega sindikalnega predstavnika ter sklenil, da zadevo prepusti presoji sodišča.