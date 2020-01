Froome se februarja vrača na dirke, veliki cilj ostaja Tour

London, 22. januarja - Štirikratni zmagovalec dirke po Franciji Chris Froome se osem mesecev po grozljivem padcu na kriteriju Dauphine vrača na dirke, so danes sporočili iz njegove ekipe Ineos. Štiriintridesetletni kolesar je bil od junija lani na prisilnem počitku, ko je na treningu z veliko hitrostjo priletel v zid in si zlomil desno stegnenico, komolec in nekaj reber.