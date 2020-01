V Spuhlji prijeli Italijana z nezakonitimi migranti

Maribor, 22. januarja - Policisti policijske postaje Gorišnica so v torek malo pred polnočjo v Spuhlji ustavili 26-letnega italijanskega voznika osebnega avtomobila, ki je prevažal štiri državljane Iraka in enega državljana Afganistana. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so isto noč na območju Zavrča nedovoljeno na zeleni meji vstopili v Slovenijo iz Hrvaške.