Kudić v treh tožbah od države zahteva 52 milijonov evrov

Kranj, 22. januarja - Na kranjskem okrožnem sodišču so se danes zvrstile obravnave treh odškodninskih tožb poslovneža in davčnega dolžnika Zlatana Kudića proti Republiki Sloveniji. Kudić, ki od države zahteva dobrih 52 milijonov evrov, danes na sodišče ni prišel, prav tako tudi ne njegov zastopnik. Sodišče je kljub temu izvedlo obravnave in bo sodbe izdalo pisno.