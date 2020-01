Grški otočani protestirajo proti migrantskim centrom

Atene, 22. januarja - Prebivalci grških otokov, ki gostijo prenapolnjene centre za migrante, so danes na protestih zahtevali premestitev migrantov. Proteste je pospremila tudi stavka na Lezbosu, Samosu in Hiosu, kjer so ostale zaprte številne trgovine, lekarne, bolnišnice in črpalke. Stavki naj bi se pridružili tudi taksisti in vozniki avtobusov.