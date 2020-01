V Mariboru bo zaradi obnove zaprta Koroška cesta, zato potrebna strpnost

Maribor, 22. januarja - V Mariboru bodo v okviru obnove Glavnega trga in Koroške ceste prihodnji teden zaprli omenjeno cesto. Zato bo moten dostop do mestnega jedra in močneje obremenjene druge prometne poti. "Prehajamo v najzahtevnejši del projekta, ki bo najbolj obremenil prometne tokove v mestu. Zato prosimo za strpnost," poziva podžupan Samo Peter Medved.