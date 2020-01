Daimler zaradi afere dieselgate pričakuje več kot milijardo evrov dodatnih stroškov

Stuttgart, 22. januarja - Mednarodni odpoklici in pravni postopki, povezani z afero dieselgate, naj bi nemškega avtomobilskega proizvajalca Daimler lani stali še dodatnih med 1,1 in 1,5 milijarde evrov, so danes sporočili iz podjetja. V Daimlerju so sicer zaradi goljufanja na okoljskih testih z dizelskimi vozili lani za stroške že rezervirali 1,6 milijarde evrov.