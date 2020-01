London/Frankfurt/Pariz, 22. januarja - Potem ko so vlagatelji v minulih dneh unovčevali dobičke, ki so jih z vrednostnimi papirji ustvarili preteklem tednu, so se indeksi na osrednjih evropski borzah v današnjem trgovanju uvodoma zvišali. V Nemčiji se je DAX po dveh letih povzpel na novo rekordno raven.