Jubilejni dogodek Trendi v floristiki

Naklo, 26. januarja - Biotehniški center Naklo danes že desetič prireja dogodek Trendi v floristiki. Tuji in domači predavatelji, ki sodijo med najboljše v svoji stroki, bodo obiskovalce seznanili z novostmi na strokovnem področju, možnostmi v oblikovanju s cvetjem in novimi sortami cvetja, so sporočili organizatorji.