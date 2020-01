Delo: Luka Koper neuspešno tožila nekdanje nadzornike

Koper, 22. januarja - Višje sodišče je potrdilo sodbo prve stopnje in zavrnilo pritožbo Luke Koper, ki je zahtevala odškodninsko odgovornost nekdanjih osmih članov nadzornega sveta zaradi nasedle naložbe v slovaško družbo TTI iz leta 2008. Nekdanji nadzorniki so po presoji sodišča upravičeni do 1,4 milijona evrov, kolikor znaša povračilo sodnih stroškov, piše Delo.