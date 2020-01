Maribor, 22. januarja - Pogrešajo 50-letnega Kostadina Spasova iz Maribora, ki so ga nazadnje videli v ponedeljek okoli 13. ure, ko je odšel od doma. Je suhe postave, visok okoli 170 centimetrov, rjavih oči, kratkih rjavih las, spredaj plešast. Nosi očala, temno rjave čevlje, temne hlače in črno jakno, obstaja možnost, da ima na glavi črno kapo, so sporočili s policije.