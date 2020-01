Leonard v Dallasu dobil dvoboj z Dončićem

Dallas, 22. januarja - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v severnoameriški ligi NBA z Dallas Mavericks gostil Los Angeles Clippers, ki so na krilih zvezdnika Kawhija Leonarda in njegovih 36 točk dobili še drugi medsebojni obračun; tokrat s 110:107. Tudi Dončić je dosegel 36 točk, dodal še deset skokov in devet podaj, a je bil v ključnih trenutkih nenatančen.