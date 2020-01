Newyorške borze končale v rdečem

New York, 21. januarja - Indeksi na newyorških borzah so prvi dan v skrajšanem trgovalnem tednu začeli s padci. Na vlagatelje poleg malenkost nižje napovedi globalne gospodarske rasti, ki jo je objavil Mednarodni denarni sklad (IMF), po navedbah tujih tiskovnih agencij vplivajo predvsem skrbi glede virusa, ki razsaja v Aziji, prvi primer okužbe pa so potrdili tudi v ZDA.