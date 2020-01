V ZDA potrdili prvi primer okužbe s kitajskim virusom

Seattle, 21. januarja - Ameriške zdravstvene oblasti so danes potrdile prvi primer osebe v ZDA, ki je zbolela zaradi okužbe z novim virusom s Kitajske. Moški, ki je okužen, se je nedavno vrnil v Seattle v zvezni državi Washington iz kitajskega mesta Wuhan, kjer je žarišče virusa, so sporočili iz Centra za nadzor bolezni in preventivo (CDC).