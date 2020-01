Kmetje Pivčevi predstavili stanje govedoreje na hribovskih območjih

Majšperk, 22. januarja - Kmetijsko gozdarski zavodi z območja Štajerske in Koroške so v torek v Majšperku z ministrico za kmetijstvo Aleksandro Pivec govorili o pomenu govedoreje na območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami. Predstavili so ji vrsto ukrepov, s katerimi bi ustavili trend upadanja števila kmetij na teh območjih in s tem povezanega števila živali v hlevih.