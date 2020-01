Senatno sojenje Trumpu se je začelo s pričakovanim prepirom o pravilih postopka

Washington, 21. januarja - V ameriškem senatu se je z razpravo in glasovanji o pravilih vodenja postopka začel sodni proces proti predsedniku države Donaldu Trumpu. Do prepirov je prišlo že pred začetkom. Demokrati v senatu večinske Trumpove republikance obtožujejo, da želijo predsednika oprostiti po hitrem postopku brez dodatnih prič in dokazov.