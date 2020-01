Ministrstvo: Večina stavkovnih zahtev policistov realiziranih

Ljubljana, 21. januarja - Večina stavkovnih zahtev iz decembra 2018 podpisanega sporazuma s policijskima sindikatoma je realiziranih, so se na ministrstvu za notranje zadeve odzvali na napoved stavke Sindikata policistov Slovenije (SPS). Kot so zapisali za STA, pa bodo nove zahteve sindikata preučili in izvedli aktivnosti, ki jih vladi nalaga zakon o stavki.