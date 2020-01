V množičnih protestih v Kolumbiji več ranjenih

Bogota, 21. januarja - V več mestih po Kolumbiji danes potekajo množični protesti zaradi gospodarskih reform ter vse hujšega nasilja nad voditelji civilne družbe. V prestolnici Bogota so bili v spopadih med protestniki in policijo ranjeni najmanj trije policisti in en protestnik, poročanje kolumbijskih medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa.