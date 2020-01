Köln obstal zaradi odstranjevanja bombe iz druge svetovne vojne

Köln, 21. januarja - V Kölnu je bil danes močno moten promet zaradi odstranjevanja neeksplodirane bombe iz druge svetovne vojne. Zaprt je bil most čez reko Ren pri železniški postaji, ustavljen je bil rečni promet, motene so bile železniške povezave. Delovna mesta je moralo zapustiti okoli 10.000 zaposlenih. Neeksplodirano bombo so danes našli tudi v Berlinu.