V Španiji zaradi smrti dečka v vodnjaku lastniku zemljišča pogojna kazen

Malaga, 21. januarja - Lastnik zemljišča, kjer je lani v Španiji malček padel v vodnjak in umrl, je obsojen na enoletno pogojno kazen in plačilo odškodnine, je danes po preučitvi izvensodne poravnave potrdilo špansko sodišče v Malagi. Dveletni Julen je lani sredi januarja padel v nezakonito zgrajen vodnjak, njegovo truplo so iz vrtine potegnili šele po dveh tednih.