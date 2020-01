Kitajsko mesto postavilo na pranger ljudi, ki so v javnosti nosili pižame

Suzhou, 21. januarja - Oblasti v kitajskem mestu Suzhou so objavile posnetke več ljudi, ki so se po ulicah sprehajali oblečeni v pižami. Tovrstno obnašanje so označili za necivilizirano. Poleg posnetka so objavili tudi osebne podatke ljudi, zaradi česar so se kasneje opravičili, poroča britanski BBC.