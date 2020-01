Hrvata prijeli med čakanjem na tujce

Murska Sobota, 21. januarja - Lendavski policisti so okrog 4. ure v Petišovcih prijeli Hrvata, ki se je pripeljal s kombiniranim vozilom, da bi tujce, ki so ga čakali, odpeljal v Slovenijo. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanje meje ali ozemlja države so mu odvzeli prostost in ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.