BREXIT: Britanski evroposlanci z različnimi pričakovanji

piše Maja Cerkovnik

Strasbourg, 27. januarja - Za britanske evroposlance je bilo januarsko plenarno zasedanje Evropskega parlamenta v Strasbourgu zadnje v tem francoskem mestu. Številni evropski poslanci z izjemo zagovornikov brexita so bili pred odhodom žalostni. Trije britanski poslanci so za STA razkrili svoje občutke in pričakovanja v zvezi z brexitom.