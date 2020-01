Marta Rihtaršič in Liza Gregori za konec ZOI mladih nastopili v mednarodnih ekipah

Lozana, 21. januarja - Na zimskih olimpijskih igrah mladih športnikov v starosti do 18 let v Lozani se dvotedensko dogajanje približuje svojemu koncu. Na prireditvenem prostoru Medal Plaza v središču Lozane so podelili že večino kolajn. Končujejo se tudi slovenski nastopi. Marta Rihtaršič in Liza Gregori sta za konec ZOI mladih nastopili v mednarodnih ekipah.