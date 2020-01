Drevova in Tiršek športnika leta med invalidi

Ljubljana, 21. januarja - Najboljša športnika leta 2019 med invalidi sta strelec Franček Gorazd Tiršek in smučarka Anja Drev. Med ekipami si je naslov najboljše priborila ekipa v showdownu, namiznem tenisu za slepe in slabovidne. Nagrade so podelili danes na slavnostni prireditvi krovne zveze za šport invalidov - paralimpijskega komiteja (ZŠIS-PK) v Ljubljani.