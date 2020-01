Naj dijak Ivan Praznik, naj dijakinja Anita Koprivc

Ljubljana, 22. januarja - Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je danes devetič podelila naziva naj dijak in naj dijakinja. Naziv pripade dijakom, ki so uspešni na učnem področju in se tudi v prostem času ukvarjajo z različnimi obšolskimi dejavnostmi. Naj dijak šolskega leta 2018/2019 je postal Ivan Praznik, naj dijakinja pa Anita Koprivc.