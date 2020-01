Vesoljskemu sektorju EU se obeta za 200 milijonov evrov novih naložb

Bruselj, 21. januarja - Evropska komisija in skupina Evropske investicijske banke (EIB) sta napovedali naložbe v višini 200 milijonov evrov za vesoljski sektor EU in razvoj prebojnih inovacij v sektorju. Gre za dodatno podporo ambicijam EU za utrjevanje njenega vodilnega položaja na področju razvoja vesoljske tehnologije, so sporočili iz Bruslja.