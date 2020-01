BREXIT: Velika Britanija po desetletjih zapletenih odnosov izstopa iz EU

pripravila Maja Cerkovnik

Ljubljana, 27. januarja - Velika Britanija je postala članica EU leta 1973. Njeni odnosi s povezavo so bili vseskozi zapleteni, London pa si je z leti izpogajal več izvzetij iz evropske zakonodaje. A nezadovoljstvo z EU na Otoku je vztrajalo in Britanci so se junija 2016 na referendumu odločili za izstop iz EU. Sledi kronologija britanskega članstva v EU.