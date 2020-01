Na mehiški meji novi izgredi med migranti in vojsko

Ciudad de Mexico, 21. januarja - Na meji med Gvatemalo in Mehiko je prišlo do novih izgredov med mehiško vojsko in migranti iz Srednje Amerike, ki želijo prek Mehike naprej v ZDA. Po poročanju medijev so mehiški obmejni organi v ponedeljek po lokalnem času s solzivcem razgnali več tisoč migrantov, ki so poskušali prestopiti obmejno reko Suchiate.