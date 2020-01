Na zdravje prebivalstva pomembno vpliva tudi onesnaženost okolja

Ljubljana, 21. januarja - Zdravniki, ki spremljajo okoljske in zdravstvene teme, opozarjajo na huda bremena, ki jih ima onesnaženo okolje za zdravje prebivalcev. Prepričani so, da bi bilo s pravočasnim ukrepanjem posledic manj. Zato pozivajo k oblikovanju odgovornih okoljskih politik, ki najbolj ogroženih prebivalcev in območij ne bi obremenile z dodatnim onesnaževanjem.