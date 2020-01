Na Kitajskem narašča število žrtev novega virusa

Wuhan, 21. januarja - Število žrtev in okuženih z novim virusom, ki se hitro širi po Kitajski, narašča. V Wuhanu je danes posledicam bolezni podlegla že šesta oseba, po celi državi pa so našteli že skoraj 300 primerov okužb. Preventivno so v Wuhanu turističnim skupinam prepovedali odhod iz mesta, da bi preprečili nadaljnjo širitev virusa.