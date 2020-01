Nadal brez težav do zmage na uvodu OP Avstralije, uspešni tudi Pliškova in Halepova

Melbourne, 21. januarja - Prvi teniški igralec sveta Rafael Nadal se je brez težav uvrstil v drugi krog odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. V uvodni partiji je oddal le pet iger in Bolivijca Huga Delliena izločil s 6:2, 6:3 in 6:0. V nadaljevanje se je uvrstila tudi druga nosilka Karolina Pliškova, Čehinja je Kristino Mladenović iz Francije izločila s 6:1 in 7:5.