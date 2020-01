Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih lani nekoliko višje

Ljubljana, 21. januarja - Cene industrijskih proizvodov so se lani v povprečju zvišale za 0,6 odstotka, kar je sicer manj kot v 2018, ko je bila rast 1,4-odstotna. Najizraziteje so se lani zvišale cene v oskrbi z električno energijo, in sicer za 15 odstotkov, opazneje znižale pa cene v proizvodnji koksa in naftnih derivatov, ki so upadle za 4,8 odstotka.