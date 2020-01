Na Lisci nadaljevanje prenove Tončkovega doma

Sevnica, 21. januarja - Sevniška občina, ki je od Planinskega društva Lisca in Planinske zveze Slovenije leta 2014 lastniško prevzela priljubljeno posavsko planinsko točko Tončkov dom na 948 metrov visoki Lisci, bo letos nadaljevala njegovo prenovo. V sanacijo strehe in druge posege je že lani vložila 110.000 evrov in prenovo vključila tudi v poseben trajnostni projekt.