Mrakova in Macarolova četrti po prvem dnevu v Miamiju

Miami, 21. januarja - Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta četrti po prvem dnevu druge tekme svetovnega pokala sezone v morju pred Miamijem. Po osmem in četrtem mestu v uvodnih plovih v razredu 470 imata 12 točk. Vodita evropski prvakinji, Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz.