London/Frankfurt/Pariz, 21. januarja - Indeksi na osrednjih evropski borzah so se v današnjem trgovanju uvodoma znižali in s tem sledili negativnim trendom iz Azije. Svetla izjema so delnice Easyjeta, ki je izboljšal napoved poslovanja za letos, njegove delnice pa so v Londonu poskočile za 2,2 odstotka.