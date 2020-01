Nekdanji šef Interpola obsojen na 13 let zapora

Peking, 21. januarja - Nekdanji šef Interpola Meng Hongwei je bil danes na Kitajskem obsojen na 13 let in pol zapora zaradi korupcije. Meng, ki je služboval v Lyonu, kjer je sedež Interpola, je leta 2018 izginil med obiskom v domovini in je bil kasneje obtožen prejemanja podkupnin ter izključen iz komunistične partije.