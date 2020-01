Azijske borze v znamenju rdeče barve

Tokio/Hongkong/Šanghaj, 21. januarja - Tečaji na osrednjih azijskih borzah so končali ali se gibljejo v rdečem območju. Pravih spodbud oz. signalov vlagatelji po ponedeljkovem prostem dnevu v New Yorku niso imeli, tako da so ponekod unovčevali dobičke. Odmeva vseeno malenkost nižja globalna gospodarska napoved Mednarodnega denarnega sklada (IMF).