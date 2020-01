Novi virus na Kitajskem terjal četrto smrtno žrtev

Peking, 21. januarja - Na Kitajskem so danes potrdili, da je zaradi okužbe z novim virusom, ki se hitro širi po državi, umrl že četrti človek. Oblasti so v ponedeljek potrdile, da se virus prenaša tudi med ljudmi, doslej pa so na Kitajskem, vključno s Pekingom in Šanghajem, našteli že prek 200 primerov okužb. O prvem sumu na okužbo poročajo tudi iz Avstralije.