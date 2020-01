Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 1.)

Ljubljana, 20. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o napovedanem odstopu obrambnega ministra Karla Erjavca z ministrskega mesta po porazu na volilnem kongresu stranke DeSUS in posledičnem ponedeljkovem srečanju med premierjem Marjanom Šarcem in novo predsednico stranke DeSUS Aleksandro Pivec.