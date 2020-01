Delo o gospodarskem forumu v Davosu (21. 1.)

Ljubljana, 20. januarja - Zorana Baković v komentarju Aktivisti in elita piše o aktivistih, ki so se udeležili letošnjega gospodarskega foruma v Davosu in ki naj bi v prihodnjih nekaj dneh sestavljali nekakšno koalicijo z milijarderji, da bi nastala dva pola globalnega vira ustvarjalne energije, iz katere se rojevajo pobudniške ideje nove rasti in nujne obnove.