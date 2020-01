Zveza Glasbene mladine Slovenije bo 50-letnico proslavila z akademijo

Ljubljana, 21. januarja - Zveza Glasbene mladine Slovenije bo z nocojšnjo slovesno akademijo na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana proslavila 50-letnico delovanja. Predsednik republike Borut Pahor ji bo ob tej priložnosti vročil državno odlikovanje red za zasluge za izjemen prispevek k razvoju in širjenju glasbene kulture in ustvarjalnosti med mladimi.