V ameriškem Richmondu veliko zborovanje zagovornikov orožja in desničarskih skrajnežev

Richmond, 20. januarja - V prestolnici ameriške zvezne države Richmond se je danes zbralo več tisoč podpornikov orožja, med njimi tudi desničarskih skrajnežev, ki so pred državnim kongresom vzklikali gesla v podporo orožju in predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. Guverner države Ralph Northam je do torka razglasil izredne razmere.