Štirideset let od Križajeve zmage v Wengnu, prve slovenske v svetovnem pokalu

Ljubljana, 20. januarja - Danes pred 40 leti je Bojan Križaj zmagal na slalomu v Wengnu in slavil prvo slovensko zmago v svetovnem pokalu alpskih smučarjev. S tem je bil sprožen pravi plaz evforije, saj so v osemdesetih letih prejšnjega stoletja v šolah in podjetjih prekinjali pouk in delo, da so spremljali tekmovanja Križajeve generacije.