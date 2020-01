Umrl je hrvaški scenograf Drago Turina

Zagreb, 21. januarja - V Zagrebu je v 77. letu starosti umrl scenograf Drago Turina, so sporočili s Hrvaškega združenja likovnih umetnikov uporabnih umetnosti (ULUPUH). Ustvaril je več kot 250 scenografij za gledališče, film in televizijo. Razen v hrvaških gledališčih je delal tudi v gledališčih v Mariboru, Novi Gorici, Sarajevu, Beogradu, Trstu in Brnu.