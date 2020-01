Storjen nov korak proti letalski povezavi med Beogradom in Prištino

Beograd/Priština, 20. januarja - Delegacija srbskega gospodarskega ministrstva je z Lufthanso v Berlinu podpisala pismo o nameri za vnovično vzpostavitev letalske povezave med Beogradom in Prištino. Korak je pozdravil generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg, saj bo povezava po njegovih besedah omogočila lažji in hitrejši pretok ljudi in blaga na Zahodnem Balkanu.