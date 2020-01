Na Kitajskem potrdili širjenje novega virusa tudi med ljudmi

Peking, 20. januarja - Na Kitajskem so potrdili, da se nov virus, ki povzroča pljučnici podobno stanje, širi tudi s človeka na človeka. Virus, ki naj bi se sprva pojavil v mestu Wuhan v osrednji Kitajski, je že sprožil preplah, ker izhaja iz iste skupine kot respiratorni virus sars, ki je v letih 2002 in 2003 zahteval skoraj 650 življenj na Kitajskem in v Hongkongu.