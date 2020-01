Ljubljana, 20. januarja - Hokejisti so danes odigrali druge tekme četrtfinala državnega prvenstva. Znani so že trije polfinalisti, branilec naslova SŽ Olimpija, Sij Acroni Jesenice in Triglav. V četrtem paru med Hidro Jesenicami in Slavijo Junior pa bo odločala tretja tekma.