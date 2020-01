Na Norveškem zaradi vrnitve domnevne pripadnice IS razpadla vlada

Oslo, 20. januarja - Na Norveškem je danes zaradi spora glede vrnitve soproge borca skrajne skupine Islamska država (IS) razpadla vlada. Desna Napredna stranka je zaradi repatriacije domnevne podpornice IS izstopila iz koalicije. Premierka Erna Solberg je napovedala, da namerava ostati na položaju in voditi manjšinsko vlado, poročajo tuje tiskovne agencije.